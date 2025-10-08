به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فعالان اقتصادی در این نشست مشکلات، مطالبات و پیشنهادات خود را برای اصلاح قوانین مالیاتی مطرح کردند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، فعالان اقتصادی را شرکای راهبردی دانست و گفت: در نظام مالیاتی کشور در تلاش هستیم که از شرایط خاص فعلی عبور کنیم.

سید محمد هادی سبحانیان با بیان این که پیشتر تکالیف ارائه اظهارنامه را در حوزه اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب سه و دو ماه تمدید شد، افزود: پیشنهادات فعالان اقتصادی را در این جلسه برای رفع موانع و اصلاح قوانین دریافت کردیم تا در مسیر حل مشکلات گام برداریم.

استاندار اصفهان هم در این نشست گفت: فعالان اقتصادی به ویژه صنایع کوچک در امور مالیاتی مطالباتی دارند و درصد هستیم مسائل و مشکلات طرح و حل شوند.

مهدی جمالی نژاد با بیان این که استان اصفهان بیشترین میزان مالیات را در کشور پرداخت می‌کند، افزود: متاسفانه در حوزه درآمد‌ها و دریافتی از مرکز در رده‌های پایینی هستیم.

وی تصریح کرد: برخی مشکلات نیاز به مصوبه و قانون جدید ندارد و به راحتی قابل حل هستند و باید از این ظرفیت استفاده کرد.