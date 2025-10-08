به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ پیکر مطهر طلبه بسیجی حافظ امنیت شهید حجت‌الاسلام علیرضا ولی‌زاده با حضور اقشار مختلف مردم شهیدپرور شهرستان باروق در باروق تشییع و در زادگاهش روستای چالخاماز از توابع بخش مرکزی این شهرستان به خاک سپرده شد.

حاضران در این آیین با فریاد‌های کوبنده مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل اوج خشم و انزجار خود از بدخواهان نظام و مخلان نظم و امنیت کشور را به منصه ظهور گذاشتند.

امام جمعه باروق در آیین تشییع پیکر مطهر این شهید گفت: شهید حجت‌الاسلام علیرضا ولی‌زاده در حین خدمت سربازی و بر اثر حمله عناصر یکی از گروهک ضدانقلاب به همراه یکی از همرزمانش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

حجت‌الاسلام غلامرضاکبیری افزود: مردم شهیدپرور شهرستان باروق با حضور حداکثری خود، باشکوه خاصی در آیین تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام شرکت کردند که این حضور یک پیام به دشمنان داشت و آن این بود که ما می‌دانیم همه توطئه‌ها زیر سر دشمن جهانخوار یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

حجت‌الاسلام کبیری، با بیان اینکه پیام دیگر این حضور با عظمت مردم این بود که هزاران شهید ولی‌زاده از همین مردم رشد و تربیت خواهند یافت، گفت: امروز اگر گروهک‌های ضدانقلاب خود را در جهت مخالف با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهند، ملت ایران می‌دانند که نقشه همه این توطئه‌ها توسط استکبار جهانی طراحی می‌شود که یقیناً با خون شهدا از بین خواهد رفت.

پیکر این شهید مدافع امنیت پس از تشییع باشکوه بر دوش مردم شهیدپرور شهرستان باروق و اقامه نمازتوسط حجت‌الاسلام غلامرضا کبیری امام جمعه باروق، به زادگاهش روستای چالخاماز انتقال یافت و به خاک سپرده شد.

شهید والامقام علیرضا ولی‌زاده دو روز پیش بر اثرحمله اعضای یکی از گروهک‌های ضدانقلاب با پرتاب نارنجک دستی به حوزه مقاومت سه‌راه حزب‌الله سروآباد کردستان به همراه یکی از همسنگرانش به فیض شهادت نائل شده بود.