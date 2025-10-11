تعداد دانشجویان دانشگاه زنجان به ۸۲۲۵ نفر رسید و رشته‌های تحصیلی این دانشگاه نیز با رشد قابل توجهی توسعه یافته‌اند.

رشد تعداد دانشجویان و توسعه رشته‌های تحصیلی دانشگاه زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حسن سلیمانی، معاون آموزشی دانشگاه زنجان، اعلام کرد که در سال جاری تعداد دانشجویان این دانشگاه به ۸۲۲۵ نفر رسیده است که شامل ۲۲۱۵ نفر در کارشناسی، ۱۲۱۴ نفر در کارشناسی ارشد و ۱۲۱ نفر در مقطع دکترا می‌شود.

وی افزود: «توسعه رشته‌های تحصیلی نیز در دستور کار قرار دارد و امسال رشته‌های علوم ورزشی، سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و حقوق خصوصی به مجموعه رشته‌ها اضافه شده است.»

سلیمانی همچنین به تعداد ۱۸۰ رشته تحصیلی دانشگاه شامل ۴۶ رشته کارشناسی، ۹۳ کارشناسی ارشد و ۴۱ دکترا اشاره کرد.

امید رحمانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان، از حضور چشمگیر اعضای هیئت علمی در فهرست‌های معتبر جهانی خبر داد و گفت: «چهار نفر از اعضای هیئت علمی و دو پژوهشگر دانشگاه در میان ۲ درصد دانشمندان برتر جهان هستند و چهار استاد نیز در فهرست یک درصد پژوهشگران پراستناد قرار دارند.»

محمدعلی محمدی، کارشناس استعدادهای درخشان، تعداد ۳۷۴ دانشجوی نمونه و استعداد درخشان را معرفی کرد که تحت حمایت دانشگاه قرار دارند.

اصغر محمدی، کارشناس جذب اعضای هیئت علمی، نیز اعلام کرد که دانشگاه زنجان در حال حاضر ۴۰۶ عضو هیئت علمی دارد و ترکیب اعضا در سال جاری تغییر نکرده است.

حمید نعمتی، مسئول خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه، از ظرفیت اسکان ۲۴۵۰ نفر برای خواهران و ۱۷۷۵ نفر برای برادران خبر داد و افزود که برنامه‌هایی برای بهبود خدمات رفاهی و افزایش ظرفیت خوابگاه‌ها در دستور کار است.

این روند رشد دانشجویان و توسعه رشته‌ها، همراه با درخشش علمی اعضای هیئت علمی، نشان از پیشرفت مستمر دانشگاه زنجان در حوزه آموزش و پژوهش دارد.