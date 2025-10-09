پخش زنده
پیش ثبتنام حج تمتع ۱۴۰۵ از ۲۰ مهر در سراسر کشور آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سازمان حج و زیارت در اطلاعیه اعلام کرد:
پیش ثبتنام از دارندگان قبوض حج تمتع همزمان از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۰ مهر در سراسر کشور آغاز میشود و تا زمان تکمیل ظرفیت اختصاصیافته به هر استان ادامه خواهد داشت.
زمانبندی پیش ثبتنام بر اساس تاریخ ودیعهگذاری به این شرح است:
تمامی دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ → از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
دارندگان قبوض ودیعهگذاری تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۸/۳۰ → از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
دارندگان قبوض ودیعهگذاری تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ → از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
این افراد لازم است قبل از نامنویسی با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات خویش اقدام نمایند.
در صورت عدم مراجعه هر یک از اولویتهای اعلام شده، تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، برای ظرفیتهای باقیمانده، از دارندگان اولویتهای بعدی دعوت بعمل خواهد آمد.