جایی که جشنواره زندگی روستا و عشایر با به نمایش گذاشتن هنر‌های زنان منطقه در پخت انواع آش و تولید لبنیات، جلوه‌ای زنده از فرهنگ غنی کوهین را به تصویر کشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جشنواره زندگی روستا و عشایر ، رویدادی برای معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و محصولات روستائیان و عشایر بخش کوهین است.

این رویداد با هدف معرفی گوشه ای از فرهنگ و زندگی روستائیان در دبیرستان شبانه روزی شهید باهنر آقابابا برگزار شد.

بخش کوهین با 133 روستا علاوه بر دامپروری و پرورش طیور، در تولید محصولاتی چون عدس و گندم دیم در اقتصاد استان نقش آفرین است.