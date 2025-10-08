نادر مهدوی با ایمان، تخصص و شجاعت، از بوشهر تا آب‌های خلیج فارس پیش رفت و در نبردی نابرابر، ابتکار عمل را از ناوگان آمریکا ربود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در پی تحرکات تنش آفرین آمریکا و هم پیمانان منطقه‌ای و جهانی او در خلیج فارس و ادامه حمله به نفت کش‌ها و سکو‌های نفتی ایران در خلیج فارس ساعت ۲۲ شب ۱۶ مهر نیرو‌های ایرانی در نبردی مستقیم و رودرو به مقابله با نیرو‌های آمریکایی شتافتند.

درگیری بالگرد‌های آمریکایی با قایق‌های تندرو ایران در ۱۸ مایلی جزیره فارسی شروع شد.۹ دریادل نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرماندهی نادر مهدوی با قایق‌های تندرو در این نبرد رودر رو شرکت داشتند. بعد از آنکه حدود ۲ ساعت قایق‌ها در غرب جزیره فارسی مشغول گشت زنی بودند، ناگهان هلی‌کوپتر‌های امریکایی، که تا ۲۰۰ متری قایق‌ها نزدیک شده بودند، به قایق‌ها تیراندازی کردند.

بلافاصله نیرو‌های ایرانی به مقابله با آنان پرداختند، یکی از نیرو‌های ایرانی با یک موشک استینگر بالگرد آمریکایی را هدف قرار داد و بعد از سه ثانیه بالگرد در هوا منفجر شد.

بعد از آن قایق‌ها موردهجوم مجدد و وسیع حدود ۵ فروند هلی‌کوپتر قرار گرفتند که همگی آنها مورد اصابت موشک قرار گرفت و آتش گرفتند و نیرو‌های ایرانی به داخل دریا پرتاب شدند.

هلی‌کوپتر‌های امریکایی به مدت یک ساعت و نیم شلیک‌ها را ادامه دادند. در این نبرد نابرابر نادر مهدوی، بیژن گُرد، غلامحسین توسلی، نصرالله شفیعی، مجید مبارکی، خداداد آبسالان و مهدی محمدی‌ها به فیض شهادت نائل آمدند.