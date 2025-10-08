پخش زنده
جشن ملی همدلی امروز با اهدای ۲۰ سری جهیزیه به زوجهای تحت پوشش بهزیستی استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ دومین سری اهدای جهیزیه در سالجاری با اهدای ۲۰ سری جهیزیه به زوجهای جوان تحت پوشش بهزیستی در قالب جشن ملی همدلی اجرا شد.
سرپرست اداره کل بهزیستی استان با تقدیر از تلاشهای استاندار و خیرین برای اهدای دومین سری اهدای جهیزیه به زوجهای جوان گفت: در این مرحله برخی اقلام ضروری برای زوجهایی که یک یا هر دو تحت حمایت بهزیستی استان هستند همچون فرش، یخچال و اجاق گاز با هزینه بیش از ۱۰ میلیارد ریال تهیه شده است.
حجت الله محمدزاده با اشاره به تحویل ۱۵ سری جهیزیه از ابتدای امسال تاکنون به زوجهای جوان افزود: ۲۵ سری جهیزیه باقیمانده از ۶۰ سری جهیزیه سهمیه امسال بهزیستی با همت خیرین و مردم نیکوکار استان تا پایان سال خریداری و تحویل زوجهای جوان شود.
وی گفت: مردم نوع دوست استان برای مشارکت در این امر خداپسندانه میتوانند با معاونت مشارکتهای مردمی بهزیستی به شماره تلفن ۳۷۷۷۷۷۳۱ تماس بگیرند و یا مبالغ اهدایی خود را به شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۶۱۸۲۵۸۸ به نام اداره کل بهزیستی استان واریز کنند.