با تلاش متخصصان فنی صدا و سیمای خوزستان ، شهروندان خوزستانی برنامه های شبکه استانی را با کیفیت اچ دی مشاهده می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل صدا و سیمای خوزستان گفت: با تقویت بسترهای فنی در مرکز خوزستان و با نصب فرستندههای اچ دی، شهروندان خوزستانی میتوانند برنامههای شبکه استانی خوزستان را با کیفیت بالا و اچ دی مشاهده نمایند.
داریوش دبیقی با اشاره به تلاشهای مجموعه صدا و سیمای استان خوزستان برای تولید و پخش برنامههای پر محتوا و جذاب ادامه داد: با تلاش کارکنان معاونت خبر خوزستان شاهد اتفاقات خوب و خلاقانه در پخش اخبار از جمله انعکاس فوری رویدادهای ملی و استانی هستیم.
تاکنون شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، ایذه، باغملک، دزپارت، لالی و اندیکا زیر پوشش شبکههای اچ دی تلویزیونی قرار گرفتهاند.