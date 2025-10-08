مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) با اشاره به ظرفیت‌های معدنی سیستان و بلوچستان گفت: نباید از فرصت توسعه معادنی چون جانجا، بزمان و طلای سیاه جنگل غافل شد؛ این طرح ها پیشران توسعه جنوب شرق کشورند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از ایمپاسکو، تورج زارع در بازدید از طرح مس و طلای جانجا در استان سیستان و بلوچستان با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، آخرین وضعیت اجرایی طرح و برنامه‌های آینده آن را بررسی کرد.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در این نشست با ابراز امیدواری نسبت به آینده طرح جانجا اظهار داشت: تیمی که اجرای این طرح را بر عهده دارد، مجموعه‌ای توانمند و عملیاتی است که بدون توجه به موانع، با قدرت مسیر توسعه را دنبال خواهد کرد.

وی با قدردانی از سهام‌داران و کارکنان طرح افزود: توسعه پایدار در این منطقه یکی از اولویت‌های ایمپاسکو است و با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی باید در دستور کار قرار گیرد.

زارع همچنین با اشاره به سیاست‌های جدید ایمیدرو گفت: برنامه‌ریزی برای توسعه همه‌جانبه معادن و صنایع معدنی استان در دستور کار قرار دارد و باید درباره معادنی مانند بزمان، طلای سیاه جنگل و آنتیموان نیز با برنامه‌ریزی دقیق اقدام شود، چراکه غفلت از این فرصت‌ها جبران‌ناپذیر است.

در ادامه، شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، با قدردانی از حضور مدیرعامل ایمپاسکو، روند اجرای طرح را رضایت‌بخش ارزیابی کرد و گفت: طرح جانجا ظرفیت بالایی در اشتغال‌زایی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی منطقه دارد.

در پایان نشست، مصطفی مولوی، مدیر مجتمع طرح اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان، و ابراهیمی‌نسب، مدیرعامل شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا، گزارشی از آخرین اقدامات و پیشرفت طرح ارائه کردند.

این بازدید با هدف ارزیابی میدانی، تقویت هماهنگی‌های اجرایی و تسریع در بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی منطقه انجام شد و به عنوان گامی مهم در مسیر توسعه پایدار جنوب شرق کشور ارزیابی می‌شود.