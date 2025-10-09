شش‌ ماهه نخست امسال ۱۰ معدن غیرفعال به چرخه تولید بازگشتند و پنج معدن نیز از طریق مزایده به بهره‌برداران جدید واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از فعالیت ۲۲۰ معدن در این استان خبر داد و گفت : طی شش ماهه نخست سال جاری، ۱۰ معدن غیرفعال به چرخه تولید بازگشته‌اند و پنج معدن نیز از طریق مزایده به بهره‌برداران جدید واگذار شده است.

مسیبی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه مواد معدنی، تأکید کرد که مرحله اکتشاف نقش بسیار مهمی در شناسایی ذخایر و بهره‌برداری بهینه دارد. تاکنون ۳۷۸ معدن در استان شناسایی شده است و در نیمه نخست امسال، مزایده‌ای با ۱۵ محدوده معدنی برگزار شده که مزایده‌های بیشتری نیز در نیمه دوم سال در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل صمت زنجان به درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۲.۴ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آمده که بخشی از آن صرف توسعه مناطق معدنی و احیای منابع طبیعی می‌شود.

مسیبی همچنین به چالش‌های بخش معدن از جمله محدودیت‌های قانونی و زیست‌محیطی و فرسودگی ماشین‌آلات اشاره کرد که هزینه‌ها و مشکلات بهره‌برداری را افزایش داده‌اند.

در حوزه اکتشافات جدید، مدیرکل صمت بیان کرد که از سال ۱۴۰۰ مطالعات سیستماتیکی در ۱۵ پهنه استان آغاز شده و پس از بررسی‌های قانونی، عملیات اکتشاف در ۹ پهنه امیدبخش شروع شده است. انتظار می‌رود در سال آینده نتایج این مطالعات مشخص شده و پروانه بهره‌برداری برای برخی معادن صادر شود که می‌تواند ارزش افزوده و اشتغال‌زایی قابل توجهی برای استان به همراه داشته باشد.

وی در پایان افزود توسعه فعالیت‌های معدنی علاوه بر افزایش درآمدهای دولتی، به رونق اقتصادی مناطق روستایی و تعامل بهتر بهره‌برداران با جوامع محلی کمک خواهد کرد.