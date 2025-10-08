پخش زنده
مجری طرح تولید پراکنده شرکت برق منطقهای یزد گفت: با بهرهبرداری از فاز دوم نیروگاه خورشیدی فرید بهاباد به ظرفیت ۱۰ مگاوات، مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی فعال در استان یزد به ۲۸۳ مگاوات رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، میرزا رضا صفار نیری گفت: فاز دوم نیروگاه ۲۰ مگاواتی فرید بهاباد متعلق به شرکت غدیر قم که به ایستگاه بهاباد متصل است، با ظرفیت ۱۰ مگاوات وارد مدار شد. با این اقدام، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی بهرهبرداری شده در استان یزد به ۲۸۳ مگاوات افزایش یافت.
وی افزود: فاز نخست این نیروگاه در شهریورماه ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسیده بود و اجرای کل طرح از مردادماه ۱۴۰۳ آغاز شد.
مجری طرح تولید پراکنده شرکت برق منطقهای استان تصریح کرد: امیدواریم با توسعه نیروگاههای خورشیدی در کشور بتوان بخشی از ناترازی انرژی را جبران کرد.
وی با اشاره به حجم سرمایهگذاری انجام شده اظهار داشت: برای این نیروگاه ۲۰ مگاواتی در مجموع حدود ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی انجام شده که به ازای هر مگاوات ۳۵ میلیارد تومان هزینه در برداشته است.
صفار نیری با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۰۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی توسط ساتبا برای سرمایهگذاران در یزد صادر شده است، گفت: با تلاشهای صورت گرفته، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان تا پایان دولت چهاردهم به سه هزار مگاوات افزایش یابد.