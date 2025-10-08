به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ حضور دانش‌آموزان دراین مناطق فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و تقویت روحیه انقلابی آنان است.

در این سفر معنوی دانش آموزان مدارس دخترانه سردشت در قالب کاروان راهیان نور از یادمان‌های عملیاتی بولفت و دوپازا بازدید کردند.

دانش آموزان یاد و خاطره شهدای عملیات نصر پنج و هفت را گرامی داشته و بر تداوم راه شهیدان تأکید کردند.

سرهنگ کاظم شریفی، جانشین فرمانده سپاه شهرستان سردشت، با بیان اینکه آذربایجان‌غربی سرزمین مجاهدت‌های خاموش، شاهد ایثار و رشادت دلاورمردانی بوده که برای دفاع از میهن وآرمان‌های انقلاب اسلامی از جان خود گذشتند، گفت: در منطقه بولفت و دوپازا شهرستان سردشت ۱۷۵ تن از رزمندگان اسلام به شهادت رسیدند.