یکهزار و ۲۰۰ نفر از دانشآموز سردشتی ازمناطق عملیاتی بولفت و دوپازا بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ حضور دانشآموزان دراین مناطق فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و تقویت روحیه انقلابی آنان است.
در این سفر معنوی دانش آموزان مدارس دخترانه سردشت در قالب کاروان راهیان نور از یادمانهای عملیاتی بولفت و دوپازا بازدید کردند.
دانش آموزان یاد و خاطره شهدای عملیات نصر پنج و هفت را گرامی داشته و بر تداوم راه شهیدان تأکید کردند.
سرهنگ کاظم شریفی، جانشین فرمانده سپاه شهرستان سردشت، با بیان اینکه آذربایجانغربی سرزمین مجاهدتهای خاموش، شاهد ایثار و رشادت دلاورمردانی بوده که برای دفاع از میهن وآرمانهای انقلاب اسلامی از جان خود گذشتند، گفت: در منطقه بولفت و دوپازا شهرستان سردشت ۱۷۵ تن از رزمندگان اسلام به شهادت رسیدند.