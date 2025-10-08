علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از ابلاغ دستورالعمل تأسیس خانه‌های جوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حساب شخصی خود در ایکس نوشت: برای نخستین‌بار، بخش خصوصی می‌تواند با اخذ مجوز رسمی نسبت به راه‌اندازی خانه‌های جوان در سراسر کشور اقدام کند.

این خانه‌ها به پاتوقی واقعی برای جوانان تبدیل می‌شوند تا در فضایی مناسب به ایده‌پردازی، تعامل، نشاط و خلاقیت بپردازند. همچنین سرمایه‌گذاران از تسهیلات کم‌بهره و حمایت‌های ویژه وزارت ورزش و جوانان برخوردار خواهند شد.