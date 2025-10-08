به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ قائمی رئیس محیط زیست شهرستان نقده گفت: بر اثر آتش سوزی در تالاب بین المللی درگه سنگی شهرستان نقده احتمال نزدیک به ۲۰ هکتار از این تالاب طعمه حریق شده و پس از تلاش ۴ ساعته آتش‌نشانان دامنه آتش خاموش شد.

وی از جست‌و‌جو در محل آتش سوزی خبر داد و تصریح کرد: در این تالاب زیست مندانی، چون گراز، گرگ، روباه، شغال و جوندگان زندگی میکنند که لاشه یک موش، یک جوجه تیغی و مار مشاهده شده است.

این تالاب یکی از سه تالاب بین‌المللی شهرستان نقده است که با ۷۶۰ هکتار وسعت و بیش از صد هکتار پوشش گیاهی یکی از زیستگاه‌های مهم تالابی شهرستان نقده می‌باشد.