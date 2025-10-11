هم اکنون ۲۳ کارخانه خوراک دام در استان فعالیت دارد که یکی از بزرگترین، پیشرفته‌ترین و مجهزترین آنها زنجیره صبا مرغ نوآوران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کل دامپزشکی استان زنجان گفت: هم اکنون ۲۳ کارخانه خوراک دام در استان فعالیت دارد که یکی از بزرگترین، پیشرفته‌ترین و مجهزترین آنها زنجیره صبا مرغ نوآوران است.

اشرفی افزود:امنیت غذایی با امنیت ملی گره خورده است و تمامی تلاش واحد‌های تولیدی طیور به ویژه این واحد بر آن است با فعالیت مضاعف نگذارند آسیبی به امنیت غذایی وارد شود.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان به فعالیت‌های گسترده در حوزه تولید و پرورش طیور اشاره کرد و گفت: در زنجیره صبا مرغ نوآوران زنجان حدود یک میلیون قطعه جوجه در هر دوره تولید می‌شود و ظرفیت کارخانه‌های خوراک دام و طیور به ترتیب حدود ۱۰ هزار تن و ۳۶ هزار و ۵۰۰ تن در سال است.

وی با اشاره به فعالیت زنجیره صبا مرغ نوآوران زنجان اضافه کرد: این واحد تولیدی در برهه‌های حساس، به‌ویژه در زمینه تأمین امنیت غذایی و رفع کمبود‌های نهاده‌های دامی نقش آفرینی می‌کند که جای قدردانی دارد.

اشرفی بر اهمیت امنیت غذایی در کشور تأکید و ابراز امیدواری کرد: با ادامه سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولتی در این بخش، امنیت غذایی بیش از گذشته حفظ و تقویت شود.

وی با قدردانی از اصحاب رسانه بر نقش نظارت‌های دامپزشکی در تضمین کیفیت و سلامت محصولات دامی تأکید کرد و گفت: در این بازدید گوشه‌ای از نظارت‌ها و فعالیت‌های دامپزشکی استان به نمایش درآمد.

اشرفی خاطر نشان کرد: دامپزشکی با نظارت مستقیم بر محصولات واحد‌های تولیدی تلاش می‌کند بهترین و با کیفیت‌ترین محصولات را به دست مصرف‌کنندگان برساند.