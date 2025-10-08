به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛به گفته رحمان نیا براساس بررسی نقشه های هواشناسی، هوای استان با وزش باد هم همراه می شود.

براین اساس با عبور موجی از جو منطقه، در روزهای پنجشنبه و جمعه وزش باد در سطح استان تقویت شده بطوریکه سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر روزهای یاد شده به حد نسبتا شدید خواهد رسید.

این شرایط ممکن است در اوایل روز شنبه سبب نفوذ گردوغبار به جو استان و کاهش کیفیت هوا شود.

گفتنی است ، دمای هوا تا روز جمعه تغییرات چندانی نخواهد داشت اما در اوایل هفته آینده دمای شبانه کاهش خواهد یافت.