رزمایش سطح یک مقابله با بحران زلزله وزارت نیرو با حضور شرکتهای آب و برق منطقه شمال غرب کشور در زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رزمایش سطح یک مقابله با بحران زلزله وزارت نیرو با حضور شرکتهای آب و برق منطقه شمال غرب کشور به میزبانی استان زنجان برگزار شد.
در این رزمایش، نیروهای عملیاتی از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان بهصورت مشترک وارد عمل شدند تا خسارات وارده را رفع کرده و تامین پایدار آب و برق در مناطق آسیبدیده را تضمین کنند.
این مانور سراسری با هدف تقویت زیرساختهای حیاتی حوزه آب و برق در شرایط ویژه کشور و افزایش آمادگی عملیاتی برگزار شد و شامل اجرای سناریوهای مختلف مقابله با خسارات ناشی از زلزله بود.
در جریان رزمایش، گروههای ضربتی شرکتها اقدام به بازسازی دریچههای آسیبدیده، رفع انسداد مسیرهای دسترسی و حفظ کیفیت آب کردند. همچنین همکاری نزدیک میان نیروهای متخصص استانهای منطقه شمال غرب، به ویژه گروه حفاظت کیفی استان معین کردستان، باعث افزایش توان عملیاتی و مدیریت بهینه بحران شد.
برگزاری این رزمایش موجب ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی در مواجهه با بلایای طبیعی و کاهش اثرات مخرب زلزله در زیرساختهای حیاتی کشور میشود.