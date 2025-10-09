پخش زنده
تاکنون بیش از ۷۳ هزار هکتار جنگل دستکاشت در استان ایجاد شده که بخش عمدهای از آن در شهرستان طارم واقع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در ارتفاعات شمالی شهر باکلور شهرستان طارم، طرح جنگلکاری در مساحتی حدود ۶۰ هکتار از اراضی کوهستانی آغاز شده است.
هدف اصلی این پروژه، کنترل فرسایش خاک و ذخیره نزولات آسمانی است که نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی و تأمین آب منطقه دارد.
عملیات جنگلکاری امسال با همکاری دو تیم پانزده نفره، همراه با مشارکت جوامع محلی و بهرهبرداران انجام میشود.
این اقدام در راستای برنامه ملی کاشت یک میلیارد درخت در کشور و کاشت دو میلیون درخت در استان زنجان دنبال میشود.
از ۱۸ هزار هکتار جنگل دستکاشت استان، حدود هزار و پنجاه هکتار در شهرستان طارم با گونههای مختلفی کاشته شده است.
پیشبینی میشود میزان جنگلکاری امسال در شهرستان طارم به ۱۱۰ هکتار برسد.
با افزایش سطح جنگلها، علاوه بر حفظ تنوع زیستی، زمینه بهبود کیفیت محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی فراهم میشود.