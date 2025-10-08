به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ویژگیهای ممتاز سردار شهید دریساوی گفت: اخلاص، شجاعت و روحیه شهادتطلبی، این شهید گرانقدر را به فرماندهی مبتکر و خلاق تبدیل کرد.
سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سید الشهدا ضمن تأکید بر ضرورت ادامه راه و سیره شهدا افزود: ملت ایران با وحدت و اسنجام ملی راه پر عزت شهیدان گرانقدر را ادامه میدهند.
حجتالاسلام سید اسماعیل طباطبایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این مراسم گفت: مکتب شهدا میجوشد و انسانهایی در تراز شهید دریساوی بهزودی در این آب و خاک پاسداری خواهند کرد.
سردار رشید اسلام شهید جبار (فرید) دریساوی فرزند حسن در تاریخ ۱۷ دی ماه سال ۱۳۴۶ در خرمشهر دیده به جهان گشود و در دوران هشت سال دفاع مقدس در صف رزمندگان اسلام به نبرد با دشمنان به ویژه رژیم بعث عراق پرداخت.
با هجوم و حملات تروریستی گروههای تکفیری به ویژه داعش به شهرهای سوریه، به منظور دفاع حرمین مطهر حضرت زینب کبری و حضرت رقیه (سلام الله علیها) به این کشور عزیمت کرد و سرانجام در روز ۱۶ مهر ماه سال ۱۳۹۳ در استان حلب به فیض شهادت نائل آمد.