در آستانه روز جهانی بزرگداشت حافظ شیرازی، مراسم رونمایی از کتاب فرهنگ لغات بوسنیایی با ریشه فارسی در دانشکده فلسفه دانشگاه سارایوو برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از سارایوو، این فرهنگ که توسط موسسه زبان دانشگاه سارایوو و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین منتشر شده است حدود ۲۰۰۰ واژه زبان بوسنیایی با ریشه فارسی را در برمیگیرد.
جنیتا هاوهریچ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکده فلسفه دانشگاه سارایوو و نویسنده این فرهنگ لغت در خصوص اثرش گفت: کتاب داری سه بخش است؛ بخش اول آن شامل کلماتی هستند که مستقیما از زبان فارسی وارد زبان بوسنیایی شدهاند، بخش دوم کلماتی هستند که دارای ترکیب واژگان فارسی با لغات عربی یا ترکی هستند و بخش سوم اسامی افراد را در برمیگیرد که از زبان فارسی وارد زبان بوسنیایی شده است.
هاوهریچ با بیان اینکه انجام این اثر سیزده سال زمان برده است تاکید کرد: برخی از واژگان فارسی در زبان بوسنیایی بخشی از زبان محاوره امروز مردم بوسنی است به طوری که صحبتکردن بدون استفاده از آنها امکانپذیر نیست.
در مراسم رونمایی از این کتاب همچنین محمدحسین انصاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید کرد: فرهنگنویسی، در معنای ژرف خود، نه صرفاً گردآوری واژهها بلکه ثبت حافظهی تاریخیِ زبان و اندیشهی یک ملت است. واژگان فارسی که در زبان بوسنیایی ریشه دواندهاند، نشانهای روشن از قرنها تعامل و گفتوگوی مستقیم و غیر مستقیم میان فرهنگی است؛ از روزگاران کهنِ شعر و عرفان تا دوران معاصرِ علم و فرهنگ.
با وجود آنکه زبان بوسنیایی در زیر مجموعه زبانهای اسلاوی طبقهبندی میشود، وجود نزدیک به ۲۰۰۰ کلمه در این زبان که ریشه فارسی دارند، نشان از تاثیر شگرف فرهنگ ایرانی بر این منطقه است.