محیط بانان شهرستان بویین میاندشت در اجرای دو عملیات، سه متخلف شکار و صید را در این شهرستان دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس واحد حفاظت محیط‌زیست شهرستان بویین میاندشت، گفت: یک نفر متخلف شکار و صید، حین شکار غیر مجاز پرندگان در زیستگاه های طبیعی شهرستان به همراه یک قبضه اسلحه تک لول ساچمه زنی قاچاق، لاشه دو قطعه کبوتر و مهمات مربوطه در گشت زنی مامور اجرایی این اداره با همکاری عوامل انتظامی دستگیر شد.

عباس نجفی افزود: پرونده قضایی تشکیل و متخلف به مراجع قضایی شهرستان معرفی شد.

وی اعلام کرد: در عملیاتی دیگر حین گشت و مراقبت محیط بانان این اداره از مناطق استحفاظی سطح شهرستان دو نفر متخلف شکار و صید قبل از اقدام به شکار و صید در منطقه شکار ممنوع ستبله دستگیر شدند.

رئیس واحد حفاظت محیط‌زیست شهرستان بویین میاندشت، گفت: متخلفان اقدام به تله گذاری در اطراف چشمه ها و آبشخور حیات وحش و پرندگان نموده و از آنها یک قبضه اسلحه ساچمه زنی تک لول کشف و ضبط و مراتب برای رسیدگی به مراجع قضایی شهرستان بویین میاندشت ارجاع شد.