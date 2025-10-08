به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، این مراسم با شعار جهانی «کودکان، حال خوش زندگی» و با هدف ارتقای نشاط اجتماعی، آموزش فرهنگی و ترویج حقوق کودک، به همت نهاد‌های مختلف اجرایی در محل پارک گل‌ها بردسکن برگزار شد.

نسرین نامور، دبیر برگزاری مراسم، با اشاره به اجرای بیش از ۳۰ عنوان برنامه فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی به مناسبت روز جهانی کودک، گفت: برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی، هنری و ورزشی ویژه کودکان، اجرای حرکات ورزشی گروهی، برپایی ایستگاه سلامت هلال احمر، آموزش مدیریت مصرف و ایمنی گاز با حضور شخصیت «بابا گازی»، آموزش فرهنگ حفاظت از درختان و منابع طبیعی و فرهنگ زیست‌محیطی در میان کودکان، از جمله برنامه‌هایی بود که برگزار شد.