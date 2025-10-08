مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: ۱۲۰۰ کودک و نوجوان قمی پای تماشای فیلم‌های جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان نشستند.

۱۲۰۰ کودک و نوجوان قمی مخاطب آثار جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: اکران فیلم‌های سینمایی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان امروز در قم به کار خود پایان داد.

محمدرضا سوقندی افزود: با اکران سه فیلم دختر برقی دو، سفید برفی و افسانه سپهر در شش سانس، ۱۲۰۰ کودک و نوجوان قمی پای تماشای فیلم‌های جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان نشستند.

اکران آثار سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان همزمان با سراسر کشور در ۱۸ استان از ۱۴ تا ۱۶ مهرماه برگزار شد.