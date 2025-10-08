ارائه گزارش تعامل استانهای مرزی با همسایگان در نشست دولت
وزیر امور خارجه در نشست هیئت دولت، گزارشی از تعامل استانهای مرزی با کشورهای همسایه، ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هیئت دولت، روز چهارشنبه به ریاست آقای پزشکیان برگزار شد.
علاوه بر طرح موضوعات و مسائل اجرایی دستگاهها از طرف اعضای دولت در این نشست، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارشی از فعالیتهای ستاد دیپلماسی استانی و تعامل استانهای مرزی با همسایگان ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، با توجه به همجواری ۱۵ استان با ۱۶ کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران، یکی از سیاستها و رویکردهای جدی دولت، استفاده از ظرفیت تعامل با همسایگان پرتعداد کشورمان است و بر همین مبنا، ستاد دیپلماسی استانی در وزارت امور خارجه برای کمک به گسترش همکاریهای مرزی میان شهرهای دو سوی مرز با همسایگان، تشکیل شده است.
همچنین در این نشست، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گزارش مفصلی از برنامهها، کارکردها و اقدامات نیروی انتظامی در عرصههای مختلف مأموریتی، ارائه کرد.