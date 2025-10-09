پخش زنده
در هفته ملی کودک،۹۶۰۰ قلم اسباببازی و اقلام فرهنگی را میان کودکان و نوجوانان زیر پوشش کمیته امداد استان اصفهان توزیع شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، همزمان با آغاز هفته ملی کودک، کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان با محوریت ترویج شادی، اعتمادبهنفس و نشاط اجتماعی در بین فرزندان خانوادههای تحت حمایت، اقدام به اجرای طرح گستردهای در حوزه فرهنگی و تربیتی کرد.
در این طرح، مجموعهای متنوع از اسباببازیها و وسایل آموزشی متناسب با گروههای سنی مختلف کودکان و نوجوانان میان مددجویان توزیع شد. اقلام اهدایی شامل قلک ، کاردستی برقی، ماژیکهای عروسکی، چراغ خواب، سطل پلاستیکی کوچک اسباببازی، پاککن و ماژیک ۱۰ و ۱۲تایی، توپ تنیس و بادی، تخته شاسی، انواع جامدادی ، مداد رنگی ۲۴ تایی و اشکال اسباببازی و مجموعههای ۱۲تایی اشکال عروسکی است. همچنین بستههایی از نوشت افزار مناسب سنین کودک و نوجوان نیز در میان اقلام فرهنگی گنجانده شده تا جنبه آموزشی این طرح تقویت شود.
این بستهها از طریق کانونهای فرهنگی در شهرستانهای اصفهان، شهرضا، فریدن، کاشان، نجفآبادو سمیرم در حال توزیع است.
این طرح، در امتداد برنامههای فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان برای ارتقای نشاط اجتماعی و امید در میان جامعه هدف تحت حمایت در حال اجرا است. این اقدام نه تنها تلاشی برای گرامیداشت هفته ملی کودک، بلکه نمادی از توجه به نیازهای روحی و عاطفی فرزندان مددجو و گامی در مسیر پرورش نسلی خودباور و شاداب به شمار میرود.