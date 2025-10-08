وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران یک شهروند ۱۹ ساله فرانسوی-آلمانی را که به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، آزاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ژان نوئل-بارو» وزیر خارجه فرانسه در این رابطه گفت: «لنارت مونترلوس آزاد شد.»

وی همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در این رابطه نوشت: «لنارت مونترلوس آزاد شد! با بازگرداندن او به فرانسه پس از دوران بازداشتش در ایران، ماموران سفارت و وزارت امور خارجه بار دیگر به ماموریت خود یعنی حفاظت از فرانسوی‌ها در هر کجای جهان افتخار بخشیدند. من سیسیل کولر و ژاک پاریس را فراموش نمی‌کنم و خواستار آزادی فوری آنان هستیم.»

منابع نزدیک به پرونده نیز اعلام کردند که این شخص روز پنجشنبه به فرانسه بازخواهد گشت.

والدین لنارت مونترلوس نیز از طریق وکیل‌شان در بیانیه‌ای کتبی به خبرگزاری فرانسه گفتند: «خوشحالیم و احساس آرامش می‌کنیم که پسرمان به‌زودی به نزد ما بازمی‌گردد.»

«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشستی خبری گفته بود: «پیگیر وضعیت حقوقی خانم اسفندیاری هستیم و حدود ۱۰ روز قبل سفیر ایران در فرانسه برای سومین بار با خانم اسفندیاری دیدار داشتند و ما به صورت مستمر پیگیر وضعیت کنسولی ایشان هستیم.»

بقائی با تاکید بر این که «ما پیگیر آزادی ایشان هستیم» ادامه داد: «پرونده خانم اسفندیاری کماکان در فرانسه در مرحله تحقیقات است.»

وی در ارتباط با بحث تبادل زندانیان بین ایران و فرانسه نیز گفت: «کار‌هایی که در این زمینه لازم بوده در وزارت خارجه برای این موضوع انجام شود، صورت گرفته است و تصمیم گیری در مراجع ذی‌ربط دو کشور در حال انجام است و امیدواریم که با توجه به مقدماتی که انجام شده این کار هرچه زودتر انجام شود.»

فرانسه در ماه سپتامبر پرونده خود در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه ایران را که به نقض حق حمایت کنسولی از شهروندانش مربوط بود، پس گرفت — اقدامی که نشانه‌ای از پیشرفت در تلاش‌ها برای دستیابی به توافق تلقی شد.