پخش زنده
امروز: -
۴۴ وکیل نیکوکار با نیت خالصانه در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۴۰۰ خدمت حقوقی به مددجویان استان اصفهان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان گفت: این تعداد وکیل با نیت خیرخواهانه در این مدت بیش از ۱۴۰۴ خدمت حقوقی به مددجویان استان ارائه کرده اند و هزار و ۳۵۶ مددجو از خدمات مشاورهای بهرهمند شدهاند.
جواد کرانی افزود: همچنین ۳۵ مورد پرونده های قضایی مددجویی از طریق کانون وکلای دادگستری قبول معاضدت شده است که جای قدردانی دارد.
وی ادامه داد: خدمات هر هفته در اداره کل کمیته امداد و ادارات اجرایی شهرستانها برگزار میشود و فضای صمیمی میز خدمت، فرصتی برای گفتوگوی مستقیم مددجویان با کارشناسان و وکلای نیکوکار فراهم میسازد؛ جایی که گرههای حقوقی زندگی بسیاری از خانوادهها با لبخند و آگاهی باز میشود.
مدیر حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان با اشاره به همراهی وکلای داوطلب، افزود: ارائه خدمات حقوقی رایگان به مددجویان، جلوهای از عدالت اجتماعی و احیای کرامت انسانی است. هیچ مددجویی نباید بهدلیل ناآگاهی از حقوق خود دچار محرومیت مضاعف شود.