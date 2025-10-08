پخش زنده
امروز: -
۱۵ مهر در تقویم رسمی کشور، بنام روز کودک و هفته ملی کودک نامگذاری شده است. به نام کوچکترین و مهربانترین اعضای جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ ۱۵ مهر در تقویم رسمی کشور، به نام کوچکترین و مهربانترین اعضای جامعه است، یعنی هفته ملی کودک.
کودکان، "حال خوش زندگی"، شعار امسال روز جهانی و هفته ملی کودک است، فرصتی ارزشمند، برای یادآوری جایگاه والای کودکی و توجه به نیازها، حقوق و استعدادهای کودکان به عنوان سرمایههای ملی و آینده سازان ایران اسلامی.
روز ملی کودک، فرصتی است تا از نگاه آنان، دنیای ساده و صادقانه شان را دوباره ببینیم.
از میان خنده و نقاشی ها، هر کودک رویایی در دل دارد، یکی میخواهد پرواز کند، دیگری هم دنیا را زیباتر کند.
در میان شلوغی بازیهای کودکانه، کسانی هم هستند که بی صدا لبخند میزنند.
دنیای کودکان ساده است، اما همین سادگی گاهی پیچیدهترین درس زندگی را در خود دارد.