به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کانون وکلای دادگستری استان با بیان اینکه این وکلا به مدت ۱۵ ماه نسبت به انجام تکالیف کارآموزی اقدام کردند، گفت: کارآموزی در دادگاه‌های حقوقی، کیفری، بازپرسی ها، دادیاری‌ها، دادگاه انقلاب و اجرای احکام از جمله فعالیت‌های آنان به شمار می‌رود.

جعفری افزود: کارآموزان همچنین به ۱۲ ماه نزد وکیل سرپرست به کارآموزی پرداختند و در کارگاه‌های آموزشی و جلسات سخنرانی علمی شرکت کرده و موفق شدند در اختبار کتبی و شفاهی نمره قبولی را کسب نمایند.

وی اظهار داشت: وکلا در این مراسم سوگند یاد کردند مدافع حق باشند و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و کینه توزی و انتقام جویی نداشته باشند.