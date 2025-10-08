به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سحر ناصربخت از دبیران علمی این رویداد، هدف از برگزاری این مسابقه را ارتقاء آموزش در حوزه‌ی حقوق خانواده دانست و گفت: اینگونه رویداد‌های عملی و پژوهشی در جهت آموزش عملی و کم کردن فاصله آموزش تئوری و واقعیات جامعه بسیار موثرند.

مهدیه محمد تقی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر علمی، گفت: ۲۸ گروه از دانشجویان حقوق سراسر کشور در این رویداد شرکت کرده‌اند که ۸ گروه، طی داوری مجازی، انتخاب و به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

تقی زاده افزود: در مرحله نهایی این مسابقه،۳ گروه برگزیده انتخاب و تجلیل شدند.

اولین رویداد دادگاه مجازی حقوق خانواده، با همکاری معاونت پژوهشی و آموزشگاه دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و به گفته مدیران این دانشگاه، با توجه به اثرات آموزشی بسیار زیاد آن، قرار است در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف حقوق، ادامه داشته باشد.