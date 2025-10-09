به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به مناسبت روزجهانی تخم مرغ گفت: استان اصفهان با تولید سالانه بیش از ۲.۳۵ میلیون تن انواع محصولات پروتئینی، سبد غذایی کشور را تضمین می‌کند و این استان با دارا بودن رتبه‌های نخست در تولید شیر، تخم‌مرغ و گوشت بوقلمون، نقش محوری در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند.

حسین ایراندوست با بیان اینکه استان اصفهان با تولید سالانه بالغ بر ۲.۳۵ میلیون تن انواع محصولات پروتئینی شامل شیر، تخم‌مرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز و عسل، سهم ۱۴ درصدی از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده، ابراز کرد: این استان در بسیاری از شاخص‌ها حائز رتبه‌های نخست ملی است.

وی در تشریح جزئیات تولید و رتبه‌های ملی تاکید کرد: در زمینه تولید شیر خام هم، با تولید سالانه ۱.۹۳۵ میلیون تن، اصفهان رتبه نخست کشور را دارد و بیش از سه برابر نیاز استان خود تولید می‌کند و سهم این استان از تولید شیر کشور ۱۵ درصد است.

ایراندوست ادامه داد: در مورد تخم مرغ نیز با تولید ۲۰۹ هزار تن در سال، اصفهان رتبه اول کشور را در اختیار دارد و ۱۶ درصد تخم مرغ کشور را تولید می‌کند. تولید روزانه تخم مرغ در استان ۵۳۰ تن است که بسیار بیشتر از مصرف داخلی آن است و سرانه تولید تخم مرغ در اصفهان ۳۹ کیلوگرم به ازای هر نفر است در حالی که این رقم در کشور ۱۵.۶ کیلوگرم است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در مورد گوشت قرمز‌ نیز ابراز کرد: با تولید ۷۳ هزار تن، استان اصفهان رتبه دوم کشور را داراست و حدود هشت درصد از گوشت قرمز کشور را تأمین می‌کند و در مورد گوشت مرغ نیز با تولید سالانه ۱۷۲ هزار تنی گوشت مرغ، رتبه ششم کشور را برای اصفهان به ارمغان آورده است.

حسین ایراندوست اضافه کرد: گوشت بوقلمون و جوجه بومی اصفهان در تولید این محصولات نیز رتبه اول کشور را دارد. این مقام مسئول در ادامه با تأکید بر سلامت و ایمنی محصولات بر نظارت‌های دقیق بهداشتی بر فرآیند تولید، از مزارع مادر تا واحدهای تجاری، تأکید کرد. ایراندوست بیان کرد: نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌های گسترده از واحدهای مرغ تخم‌گذار و پولت (مرغ تخم‌گذار جوان) برای اطمینان از سلامت گله‌ها و ایمنی در برابر بیماری‌هایی مانند آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان انجام می‌شود. استان اصفهان تاکنون هیچ موردی از این بیماری را گزارش نکرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اضافه کرد: همچنین، با شعار «تخم مرغ سرشار از مواد مغذی»، برنامه‌های ترویجی برای افزایش سرانه مصرف این محصول در مدارس و سطح استان در هفته جهانی تخم مرغ اجرا خواهد شد. هدف نهایی، افزایش مصرف سرانه به سطح کشورهای توسعه‌یافته (بیش از ۳۰۰ عدد در سال) است.