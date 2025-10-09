پخش زنده
استاندار خراسان شمالی از سد بیدواز اسفراین با هدف بررسی وضعیت تأمین آب شرب شهرستان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری بههمراه معاون سیاسی استاندار، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، فرماندار اسفراین و جمعی از مسئولان شرکت آب منطقهای و آب و فاضلاب از سد بیدواز اسفراین بازدید کردند.
در این بازدید، وضعیت فعلی سد، میزان آب موجود و وضعیت تأمین آب شرب شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
نوری در جریان این بازدید و نشست مشترک در فرمانداری شهرستان، بر ضرورت تأمین پایدار و باکیفیت آب شرب برای شهروندان اسفراین تأکید کرد و دستور اتخاذ تصمیمات کارشناسی و اجرایی برای رفع مشکلات مطرح شد.
وی افزود: با همکاری دستگاههای مسئول و بررسی کارشناسی دقیق، برنامهریزی لازم برای مدیریت منابع آب انجام خواهد شد تا شهروندان از آب پایدار و سالم بهرهمند شوند.
دراین نشست، مقرر شد تیمهای کارشناسی شرکت آب منطقهای و آب و فاضلاب، ضمن بررسی دقیق وضعیت شرایط موجود، طرح جامعی از راهکارهای پیشنهادی جهت تأمین آب مورد نیاز ارائه و به مرحله اجرا برسانند