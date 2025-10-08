افتتاح ۱۲ طرح عمرانی در استان قزوین به مناسبت روز ملی روستا و عشایر
مدیرکل امور روستایی استانداری قزوین: به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، ۱۲ پروژه عمرانی با سرمایهگذاری بیش از ۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده در استان قزوین به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
صدیقه ربیعی در خبر 20 شبکه قزوین گفت: به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، ۱۲ پروژه عمرانی با سرمایهگذاری بیش از ۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده در استان قزوین به بهرهبرداری میرسد. این طرحها با همت دهیاریها اجرا شدهاند و هدف آنها ارتقای زیرساختهای روستایی و ایجاد درآمد پایدار برای جوامع محلی است.
مدیرکل امور روستایی استانداری اعلام کرد: شاخصترین پروژه این ایام، کلنگزنی تالار چندمنظوره در یکی از روستاهای استان است که بهعنوان طرح درآمدزای دهیاری اجرا خواهد شد.
وی افزود: همزمان با این مناسبت، جشنواره اقوام ایرانی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان در حال برگزاری است. همچنین جشنوارههای محلی در بخشهای مختلف از جمله کوهین، آبیک، البرز و بخش مرکزی برگزار شدهاند.
در حوزه اشتغالزایی نیز، خانم ربیعی از ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ برای کارآفرینان روستایی خبر داد. این تسهیلات شامل سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بوده و متقاضیان میتوانند از طریق سامانه کات ثبتنام کنند.