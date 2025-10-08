به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ صاحبان ۳۲۰ واحد آپارتمان زون اول فاز نخست سایت ۲۷ هکتاری پردیسان که با پرداخت تمام آورده قرار بود تا پایان شهریورماه واحد‌های خود را تحویل بگیرند هنوز در آرزوی سکونت در خانه‌های خود هستند.

برخی از این اعضاء با وجود تحویل نگرفتن واحد‌های مسکونی خود دو قسط از وام مسکن خود را پرداخت کرده‌اند و با توجه به وعده‌ها مبنی بر تحویل واحد خود تا اول مهر ماه، فرزندانشان را در مدارس پردیسان ثبت نام کرده‌اند که این موضوع سبب بروز مشکلاتی در رفت و آمد والدین و دانش آموزان شده است.

در همین رابطه حسین زنجیرانی فراهانی مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: مشکل این سایت برای سکونت متقاضیان، تکمیل نبودن انشعابات است که قرار است هفته آینده با تست پکیج‌ها و تائیدیه نظام مهندسی، کنتور‌های گاز نصب شود.

پاسخ مدیر کل راه و شهرسازی استان