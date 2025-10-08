امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

خبر‌ها و حاشیه‌های نشست هیئت دولت ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۶- ۲۱:۱۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برق هسته‌ای، ضرورتی انکار ناپذیر
برق هسته‌ای، ضرورتی انکار ناپذیر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
کشف مواد مخدر
کشف مواد مخدر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
دولت حامی بخش خصوصی
دولت حامی بخش خصوصی
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
نادر خلیج فارس
نادر خلیج فارس
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
خبرهای مرتبط

اصلاح ساختار اقتصادی شرط کاهش تورم است

دیپلماسی استانی در دستور کار دولت است

ارائه گزارش تعامل استان‌های مرزی با همسایگان در نشست دولت

برچسب ها: هیئت دولت ، وزیران ، رئیس جمهور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 