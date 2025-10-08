به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، هاکان فیدان اظهار داشت: ناوگان آزادی که از طرف اسرائیل مورد حمله قرار گرفت، ۱۴۰ نفر عضو داشت که ۲۱ نفر از شهروندان ما هستند و ۳ نفر نمایندگان مجلس شورای ملی هستند. اقدامات لازم برای این کاروان انجام شده است.

وزیر فیدان با بیان اینکه کشتی‌های توقیف شده صبح امروز به بندر اشدود منتقل شدند، گفت: ما در حال رصد و ایجاد مختصات روی نقشه هستیم. ما با جدیت تلاش می‌کنیم تا تخلیه فعالان و شهروندان را تضمین کنیم.

اسرائیل مهمترین چالش سوریه است

وزیر امور خارجه ترکیه گفت: حملات اسرائیل به سوریه یکی از مهمترین مشکلات پیش روی سوریه است، امروز در مورد این اقدامات غیرقانونی اسرائیل بحث کردیم و تلاش‌ها برای برقراری امنیت در جنوب سوریه را ارزیابی کردیم. صلح و امنیت در سوریه تنها با احترام به تمامیت ارضی، وحدت و حاکمیت این کشور محقق خواهد شد.

وی افزود: ترکیه به حمایت از این تلاش‌ها ادامه خواهد داد و اعضای جامعه بین‌المللی در هر فرصتی انتظارات خود را از دولت سوریه ابراز می‌کنند.

فیدان گفت: مردم سوریه نیز از جامعه بین‌المللی انتظاراتی دارند که شامل مخالفت با حملات اسرائیل به سوریه می‌شود، سوریه اکنون دولتی دارد که آماده همکاری با جامعه بین‌المللی است و همانطور که سوریه به تعهدات خواسته شده از سوی جامعه بین‌المللی عمل می‌کند، جامعه بین‌المللی نیز باید به تعهدات خود در قبال سوریه عمل کند و همه تحریم‌ها را لغو کند.