

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های جدول اصلی رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۱۸ سال جهان از امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر) با حضور ۳۲ تیم در دوحه قطر آغاز شد.

در مرحله مقدماتی این مسابقات تیم‌های شرکت کننده در هشت گروه چهار تیمی به مصاف یکدیگر می‌روند که تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران در گروه سوم با تیم‌های سوئیس، استونی و برزیل همگروه است.

عارف ملکی و مصطفی قلی‌پور از ساعت ۱۸ امروز در نخستین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف برزیل (Bruno / George) رفتند و برزیل دو بر صفر به پیروزی رسید و صدرنشین جدول شد.

تیم والیبال ساحلی کمتر از ۱۸ سال کشورمان با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۶ نتیجه را واگذار کرد.

در دیگر دیدار همزمان نیز تیم‌های استونی و سوئیس از گروه سوم مسابقات به مصاف هم رفتند که استونی موفق به شکست دو بر یک حریف شد تا در جایگاه دوم جدول قرار گیرد.

ملی‌پوشان کشورمان فردا (پنج‌شنبه ۱۷ مهر) در دومین و سومین دیدار مرحله مقدماتی به ترتیب به مصاف استونی و سوئیس می‌روند. در پایان مرحله مقدماتی از هر گروه سه تیم برتر به مرحله صعود می‌کنند.

مازیار هوشمند به عنوان سرمربی، افشین خدایاری (سرپرست) و مهدی ابارشی (پزشک) ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.