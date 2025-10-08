

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اضافه شدن محمد محبی، جواد حسین‌نژاد و محمد مهدی زارع، تیم ملی در فاصله ۴٨ ساعت مانده تا دیدار برابر روسیه با نفرات کامل تمرین کرد.

این تمرین در زمین تمرینی شهر ولگوگراد و در دمای ١٧ درجه سانتیگراد برگزار شد.

تعدادی از ایرانیان و دانشجویان مقیم روسیه تمرین امروز شاگردان امیر قلعه‌نویی را از نزدیک تماشا کردند.

تیم ملی فردا از ساعت ٢٠ در ورزشگاه ۴۵ هزار نفری ولگوگراد تمرین خواهد کرد؛ استادیومی که به گفته نماینده کمیته برگزاری این دیدار دوستانه، روز جمعه با حضور کامل هواداران تکمیل خواهد بود.