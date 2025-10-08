به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در مراسم استقبال از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، اسفندیار صادقی مدیر کل آموزش و پرورش استان، جمعی از مدیران ارشد اجرایی، روسای دانشگاه‌ها و مسئولان دستگاه‌های علمی و آموزشی استان حضور داشتند و دانش‌آموزان تبریزی نیز با اهدای گل به اعضای کمیسیون ورود آنان را به دیار آذربایجان خیرمقدم گفتند.

در جریان سفر سه‌روزه اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی، جلسات مشورتی و بازدید‌های میدانی حضور خواهند یافت که از جمله مهمترین برنامه‌های این سفر می‌توان به نشست با روسای دانشگاه‌های استان، دیدار با فعالان صنعتی و اعضای اتاق بازرگانی تبریز، بازدید از پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، سفر به منطقه آزاد ارس و بازدید از طرح‌های فناورانه و شرکت در نشست مشترک با وزیر و مدیران آموزش و پرورش استان اشاره کرد.

اهداف این سفر سه‌روزه شامل ارزیابی میدانی وضعیت آموزش و پژوهش در استان، بررسی ظرفیت‌های دانشگاهی و فناورانه، شناسایی چالش‌های موجود در پیوند میان صنعت و دانشگاه، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و ارتقای کیفیت آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی است. همچنین این سفر با هدف تقویت تعامل میان مجلس، وزارت آموزش و پرورش و مراکز علمی و فناوری استان و تدوین راهکار‌های اجرایی برای گسترش فعالیت‌های نوآورانه و دانش‌بنیان انجام می‌شود.

برنامه‌های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در آذربایجان شرقی تا شنبه ۱۹ مهر ادامه خواهد داشت.