معاون عمرانی استاندار قم از کاهش ۱۸ درصدی سوانح جادهای و آمادگی کامل استان قم برای مدیریت تردد آسان در جادهها در فصل پاییز و زمستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ جلسه کمیسیون مدیریت ایمنی راههای استان به ریاست خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم برگزار شد.
سامری در این جلسه با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی پلیسراه استان گفت: خوشبختانه سوانح جادهای در محورهای برونشهری استان قم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است که نتیجه همکاری دستگاههای اجرایی و نیروهای امدادی در حوزه ایمنی راههاست.
وی با بیان اینکه گزارشهای جامعی از سوی ادارهکل راهداری و فرمانداران شهرستانها ارائه شد افزود: ادارهکل راهداری برنامههای مشخصی برای رفع نقاط حادثهخیز استان در دست اجرا دارد و پیگیریهای لازم در این زمینه در حال انجام است.
معاون عمرانی استانداری قم همچنین از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و پلیسراه برای مدیریت شرایط جوی پاییز و زمستان خبر داد و تصریح کرد: تیمهای نگهداری راهها، تجهیزات و امکانات لازم را برای مقابله با بارندگیها و جلوگیری از وقوع تصادفات احتمالی در اختیار دارند و هماهنگیهای لازم بین دستگاهها انجام شده است.