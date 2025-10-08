به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،در مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که امشب چهارشنبه ۱۶ مهر در سالن اجلاس سران برگزار شد سید عباس صالحی، حامد جعفری، رائد فریدزاده، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان، همایون اسعدیان و منیر قیدی برای بزرگداشت زهره شکوفنده دوبلور سینما و تلویزیون روی صحنه آمدند و با اهدای لوح و نقاشی که حاوی تصویر خودش بود، از سال‌ها زحمات او در این عرصه قدردانی کردند.

شکوفنده در این بخش گفت: خدا را شکر می‌کنم که من نوستالژی بسیاری از مردم هستم، امیدوارم توانایی داشته باشم باز هم به این کار ادامه دهم و نقش‌هایی را گویندگی کنم که شما دوست داشته باشید.

سپس نوبت به اهدای جوایز رسید و پس از پخش ویدیویی از داوران نوجوان بخش بین‌الملل، متن هیات داوران قرائت شد: ما هیات داوران نوجوان این دوره با افتخار فیلم «بچه مردم» را به عنوان اثر منتخب خودمان انتخاب می‌کنیم این فیلم با ترکیب هوشمندانه از طنز و داستان و … ما را تحت تاثیر قرار داد. فیلمی که بازی هایش روان و داستانش خلاقانه بود و از عمق پیام انسانی آن کاسته نشد. این فیلم نه تنها ما را خنداند بلکه دل‌های ما را لمس کرد، انتخاب این فیلم انتخاب قلب‌های ماست.

سپس محمود کریمی کارگردان فیلم روی صحنه رفت و جایزه خود را دریافت کرد.

در ادامه داوران بخش سیفژ روی صحنه آمدندو جایزه هیات داوران در این بخش به «دوشیزه بوتس» از کانادا رسید.

سپس داوران بخش بین‌الملل روی صحنه آمدند و جایزه بهترین دستاور هنری به «طوفان» از چین اهدا شد.

در ادامه با حضور مجید مجیدی، جایزه بهترین کارگردانی این بخش به «بچه‌ مردم» از ایران به کارگردانی محمود کریمی تعلق گرفت.

دیپلم افتخار بازیگری این بخش به گروه بازیگران «بچه مردم» برای اجرای درخشان و تأثیرگذار آنها اهدا شد.

پروانه زرین بهترین بازیگر این بخش به بازیگر «هانی» از دانمارک اهدا شد. این بازیگر در این مراسم حضور نداشت و کودک دیگری به نمایندگی از او، این جایزه را دریافت کرد.

پروانه زرین بهترین فیلم به «خانم بوتس» از کانادا اختصاص پیدا کرد.

سپس با حضور علی صالحی عضو شورای شهر، کمال حیدری دبیر اجرای جشنواره، فرزانه کلاهدوزان، بهروز شعیبی، حامد جعفری و جواد هاشمی جایزه ویژه به محی‌الدین مظفر برای فیلم «ماهی در قلاب» اهدا شد.

در ادامه با حضور رائد فریدزاده، حامد جعفری، ایرج طهماسب، محمدرضا شریفی‌نیا، از یک عمر فعالیت داریوش فرضیایی یا همان عمو پورنگ برای کودکان تجلیل شد.

در این بخش ویدیویی از مادر داریوش فرضیایی و گفتگوی او با مادرش پخش شد و سپس با اهدای لوح و نقاشی‌ای منقش به تصویر داریوش فرضیایی از این مجری باسابقه و برنامه ساز کودک تجلیل شد.

فرضیایی در این بخش گفت: صادقانه بگویم اطمینان دارم خدا دوستم داشته است تا در کنار مادرم به اینجا برسم این پاسداشت من نیست بلکه پاسداشت مادر است دلیل و انگیزه من در اجرا مادرم بود او درباره همه گفتار و رفتار من در اجرا نظر می‌داد اما امروز روی تخت است. با این حال از خدا ممنونم که یک دریچه دیگر باز کرد و از یک زاویه دیگر زندگی را نگاه می‌کنم.

فرضیایی افزود: هیچ چیز زیباتر از داشتن پدر و مادر و هیچ ثروتی بزرگتر از خیر پدر و مادر نیست نمی‌خواهم پند بدهم اما من با دعای خیر پدر و مادر اینجا هستم. خوشحالم که در کنار اساتیدم مانند آقای ایرج طهماسب اینجا ایستاده‌ام. این هدیه را به همه مادران تقدیم می‌کنم.

در ادامه با حضور سیدعباس صالحی، رائد فریدزاده، حامد جعفری و علی قاسم‌زاده جایزه ویژه صلح؛ جایزه شهید بهنام محمدی به فریدون نجفی برای کارگردانی «موی گرگ» اهدا شد.

در بخش جوایز بخش مسابقه بلند داستانی هم هیات داوران متشکل از آزیتا حاجیان، محمد بحرانی، آرش معیریان، سامان احتشامی و مهدی جعفری معرفی شدند و روی صحنه آمدند و افتخار بهترین دستاورد فنی و هنری به محمدرضا نجفی امامی برای جلوه‌های بصری «جادوی عروسک‌ها» رسید.

پروانه زرین این بخش به کریستف رضاعی برای آهنگسازی فیلم «بچه مردم» اهدا شد.

پروانه زرین بهترین دستاورد فنی یا هنری به کریستف رضاعی برای موسیقی فیلم «بچه مردم» اهدا شد و محمود کریمی کارگردان اثر به نمایندگی از او جایزه را دریافت کرد.

در این مراسم اعلام شد خانواده شهدای جنگ دوازده روزه نیز در سالن حضور دارند.

سپس دیپلم افتخار بهترین بازیگر کودک به نفس جافری برای فیلم «دختر برقی۲» اهدا شد.

همچنین پروانه زرین بهترین بازیگر کودک نیز به مهبد بیور برای فیلم «جادوی عروسک‌ها» اهدا شد.

دیپلم افتخار بهترین بازیگر نوجوان به محمدرضا عالی‌ور برای فیلم «موی گرگ» اهدا شد.