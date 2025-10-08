به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سران عشایر عرب، خیران و فعالان اقتصادی شهرستان آبادان در کنار نیرو‌های انتظامی وامنیتی به مناسبت هفته فراجا در سینما مهر آبادان گردهم آمدند.

شیوخ وسران عشایر عرب در کنار مدیحه سرایی به مشکلات و معضلات منطقه از جمله فرهنگ تیراندازی در مراسمات پرداختند.

فرمانده انتظامی شهرستان‌های آبادان با تبریک این هفته گفت: در این گردهمایی به اهمیت اتحاد اقشار مختلف مردم و مسئولان با نیرو‌های انتظامی و امنیتی پرداخته شد، موضوعی که با رعایت آن می‌شود به امنیت همگانی در جامعه رسید.

سرهنگ گرویی افزود: شیوخ و حاضران در این جمع به ارائه برخی مشکلات خود پرداختند، که در جلسات تخصصی بعدی به طور جداگانه و مفصل به راه کار‌های رفع آن می‌پردازیم..

شعار هفته فراجا در سال ۱۴۰۴ پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن انتخاب شده؛ شعاری که نشان دهنده اهمیت اتحاد برای امنیت جامعه است.