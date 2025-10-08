مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با شرکت ۳۸ کشور، عصر امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و محسن مهرعلیزاده رئیس این فدراسیون در ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این اجلاسیه در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شده و ارومیه و آذربایجان‌غربی برای دومین بار بعد از مجمع آسیایی کنفدراسیون کبدی، میزبان اجلاسیه‌هایی در سطح بین‌المللی شده است.

همچنین هفتمین دوره مسابقات آسیایی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با حضور ۱۷ کشور قاره آسیا روز‌های پنجشنبه و جمعه هفته جاری به میزبانی سالن غدیر ارومیه برگزار خواهد شد که حضور این تعداد کشور در ادوار قبلی بی‌سابقه بوده و شهر ارومیه امسال چنین رخداد بزرگی را میزبانی خواهد کرد.