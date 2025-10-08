رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: کارشناسان این اداره به منطور بررسی وضعیت زیست محیطی و بهداشتی از مجموعه باغ‌وحش ارومیه بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مختار خانی گفت: در این بازدید که با همکاری کارشناسان اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل صورت گرفت وضعیت کلی مجموعه از نظر شرایط نگهداری، بهداشت، تغذیه و فضا‌های زیستی گونه‌های جانوری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

خانی افزود: در جریان بازدید، علی‌اکبرزاده، مدیر باغ‌وحش درنا، گزارشی از آخرین وضعیت مجموعه و گونه‌های جانوری موجود ارائه کرد و به سؤالات کارشناسان محیط زیست پاسخ داد.

همچنین در ادامه، توصیه‌ها و نکات زیست‌محیطی لازم در خصوص تکمیل سامانه جامع محیط زیست، بهبود وضعیت مجموعه، نگهداری بهینه گونه‌ها و رعایت ضوابط و استاندارد‌های محیط زیستی از سوی کارشناسان به مدیریت باغ‌وحش ارائه شد.

باغ‌وحش ارومیه در زمینی به مساحت ۲۵ هکتار در کیلومتر ۲۰ جاده شهید کلانتری واقع شده و گونه‌های متنوعی از حیات‌وحش بومی و غیربومی استان و کشور در این مجموعه نگهداری می‌شود.