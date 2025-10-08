مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری مطرح کرد؛

ضرورت استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برای حل مشکلات جامعه

مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه‌ها در قبال حاکمیت، دولت و مشکلات جامعه مسئولیت اجتماعی دارند و باید از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برای شناسایی و رفع چالش‌های جامعه استفاده کرد.