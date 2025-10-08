مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری مطرح کرد؛
ضرورت استفاده از ظرفیت علمی دانشگاهها برای حل مشکلات جامعه
مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاهها در قبال حاکمیت، دولت و مشکلات جامعه مسئولیت اجتماعی دارند و باید از ظرفیت علمی دانشگاهها برای شناسایی و رفع چالشهای جامعه استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،خضری در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گفت:تقویت هویت ملی و ارزشهای ایرانی اسلامی، توسعه کیفی علمی و ارتباط صنعت با دانشگاه از ماموریتهای اصلی دانشگاهها است و باید این راهبرد اساسی به صورت جدی در اولویت دانشگاهها قرار بگیرد.
وی کمبود خوابگاه مخصوصا خوابگاههای متاهلی را از چالشهای دانشگاهها عنوان کرد و گفت:در تلاش هستیم این مشکل را مرتفع کنیم.
گفتنی است در پایان این مراسم محمد باقر محمد صادقی از ریاست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تکریم و سید مسعود سید احمدیان به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه معرفی شد.