به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بهزاد حیدری مدیر توسعه اقتصاد دانش بنیان منطقه آزاد ماکو با اعلام این مطلب گفت: این شرکت‌ها در در حوزه‌های نانو فن آوری در تولید ژنراتور‌های نانو حباب، پرینتر‌های سه بعدی و میکرو سنسور‌ها و یا در زمینه تولید تجهیزات پزشکی و بهداشتی فعالیت دارند.

وی همچنین از فعالیت ۹ واحد تولیدی بزرگ هم در منطقه خبر داد و گفت: این واحد‌ها با استفاده از حمایت‌های این مرکز مجوز فن آوری را از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری برای فعالیت و تولید محصولات دانش بنیان کسب کرده‌اند.



مدیر توسعه اقتصاد دانش بنیان منطقه آزاد ماکو جذب و استقرار شرکت‌های فن آور و دانش بنیان و فرهنگ سازی و آموزش کار آفرینی و برای جوامع محلی از مهمترین اهداف فعالیت این مرکز دانش بنیان در ماکو اعلام کرد و گفت: تا به حال ۸۰ دوره آموزشی در زمینه‌های مختلف برای بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویان، کار آفرینان و صاحبان کسب و کار و صنایع در این مرکز برگزار شده است.