به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در ادامه رزمایش فرهنگی و معنوی «رهروان شهدا»، حجت‌الاسلام سیدعلی سیدنظری مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه خوی با حضور در منزل شهید محمد ابراهیمی از شهدای امنیت، با خانواده این شهید والامقام دیدار و از آنان دلجویی کرد.

در این دیدار، حجت الاسلام سیدنظری با تجلیل از مقام شامخ شهیدان، صبر و پایداری خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ روحیه جهادی و انقلابی در جامعه دانست و گفت: امنیت پایدار کشور مدیون فداکاری فرزندان دلیر این سرزمین است که جان خود را در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی تقدیم کردند.

شهید محمد ابراهیمی از نیرو‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در سال ۱۳۹۲ در جریان درگیری با گروهک تروریستی پژاک در منطقه بورولان ماکو به فیض شهادت نائل شد.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح سپاس از صبر و استقامت والدین شهید ابراهیمی و نقش آنان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت قدردانی شد.