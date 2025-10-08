افتتاح مدرسه شبانه روزی در بخش مرزی داشلی برون و آموزشگاه خیر ساز با زیربنای ۲۷۷۰ متر مربع در گنبدکاووس این دو آموزشگاه با اعتبار ۳۹ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با حضور آخوند غراوی نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، نماینده مردم گنبدکاووس، مدیر کل آموزش و پرورش گلستان و فرماندار ویژه گنبدکاووس مدرسه ۶ کلاسه خیرین نیک اندیش عبدالرحمن بردی جباری و بی بی سلیمه آق اتابای با زیربنای ۱۰۷۰ مترمربع و اعتبار ۱۵ میلیارد تومان افتتاح شد.

در این مراسم رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: ساختن هر مدرسه دری به سوی توسعه و رفاه است و باعث بستن در‌های فقر و آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

آخوند غراوی نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری نیز وزرات آموزش و پرورش را رکن اساسی توسعه پایدار کشور دانست و گفت: خدمت در آموزش و پرورش هم خدمت به انسان‌ها است و هم ذخیره آخرت است.

وی افزود: همه مسئولین استانی باید همدل باشند و اگر وحدت بین مسولان باشد امنیت و پیشرفت حاصل می‌شود.

قدرت الله نظری مدیر کل آموزش و پرورش هم با تاکید بر همکاری ۵۰۰ خیر مدرسه ساز با این نهاد مقدس گفت: نزدیک ۹۰درصد خیرین در ساخت و ساز مدارس با ما همکاری دارند و نیمی از مدارس استان با مشارکت خیرین ساخته می‌شود.

افتتاح مدرسه شبانه روزی برکت آیت الله رئیسی بخش مرزی داشلی برون برنامه بعدی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بود.

رضوان حکیم زاده توسعه عدالت آموزشی را یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم بیان کرد و افزود: مدارس شبانه روزی ضامن تداوم تحصیل و باعث جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان در مناطق محروم و مرزی و همچنین زمینه ساز فرصت‌های برابر برای پیشرفت می‌شود.

در ادامه فراهی مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان تصریح کرد خوابگاه و مدرسه شبانه روزی برکت آیت الله رئیسی داشلی برون با مشارکت بنیاد برکت با زیربنای ۱۷۰۰ مترمربع و ظرفیت ۱۸۰ دانش آموز شامل کلاس درس، خوابگاه و سلف سرویس با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان ساخته شده است.