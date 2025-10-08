به دنبال پیگیری‌های نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ، تپه قلایچی بوکان در مسیر ثبت جهانی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به دنبال پیگیری‌های نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی و مکاتبه با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در خصوص ضرورت قرار گرفتن محوطه‌ی تاریخی قلایچی در فهرست آثار یونسکو، این وزارت‌خانه از آغاز روند ثبت ملی و پیگیری ثبت جهانی این محوطه خبر داد.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به نمایندگی از مردم بوکان، حامی این پرونده تا تحقق نتیجه نهایی آن خواهد بود پیشنهاد داد کمیته‌ای برای پیگیری «طرح ثبت جهانی محور مانایی» تشکیل شود.

قسیم عثمانی گفت: این طرح که توسط «جبرییل نوکنده»، رییس کل موزه‌ی ملی ایران ارایه شده محوطه‌های باستانی «زیویه سقز»، «قلایچی بوکان»، «ربط سردشت» و «حسنلوی نقده» را شامل می‌شود

وی در پاسخ به این پیشنهاد، معاون امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت میراث فرهنگی طی نامه‌ای رسمی به نماینده بوکان اظهارداشت: طرح حفظ و ثبت محور مانایی (از جمله قلایچی) در دستور کار این وزارت‌خانه قرار گرفته است.

عثمانی افزود: به گفته‌ی این معاونت، نشست کارشناسی این طرح اواخر مهر ماه در موزه‌ی ملی برگزار خواهد شد تا ابعاد فنی آن مورد بررسی قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌های اجرایی لازم برای ساماند‌هی عرصه و حریم آن انجام شود.