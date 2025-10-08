شرکت عمران، آب و خدمات کیش اعلام کرد: نرخ‌های جدید هزینه‌های شهرسازی از ابتدای آبان در کیش اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس مصوبه کمیته نرخ‌گذاری و ارزیابی زمین، هزینه‌های شهرسازی طرح های سرمایه‌گذاری از اول آبان‌ تغییر خواهند کرد.

شرکت عمران، آب و خدمات کیش اعلام کرد: سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران منطقه آزاد کیش برای بهره مندی از تخفیف و تسهیلات ویژه پرداخت زودهنگام به این شرکت مراجعه و تسویه هزینه‌های شهرسازی را تا پایان مهر انجام دهند.

این اقدام با هدف نظم‌دهی مالی طرح ها و تسهیل روند اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در کیش انجام می‌شود.

شرکت عمران، آب و خدمات کیش اعلام کرد: هدف از اجرای این مصوبه، ایجاد ثبات در برنامه‌های توسعه شهری و حمایت از سرمایه‌گذاران فعال در منطقه است.